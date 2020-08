In der Reihe "Was macht eigentlich … ?" stellen wir regelmäßig einen digitalen Beruf vor und erklären, was zu seinen Aufgaben gehört und was ein Bewerber mitbringen sollte. Dieses Mal geht um den Beruf des Growth Managers. Im Growth Management geht es darum - wie der Name schon andeutet -, das Wachstum eines Unternehmens voranzutreiben. Der Growth Manager kümmert sich dabei entweder darum, die Reichweite des Unternehmens zu erhöhen oder neuen Firmenkunden zu akquirieren, je nach Ausrichtung des Geschäftsfeldes. Aufgaben Bei einem Growth Manager sind alle Weichen auf Wachstum gestellt! Egal, ob im PR-, Marketing- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...