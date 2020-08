The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA SZ1G XFRA US8646912092 SUEZ ADR 1/2/EO 4 EQ01 EQU EUR N

CA VX8B XFRA US92912L2060 VOXELJET AG SPONS.ADR/1 EQ01 EQU EUR N

