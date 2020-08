FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.106 EURINH XFRA DE0006200108 INDUS HOLDING AG 0.800 EURPA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.042 EURMLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.179 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.422 EUR7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.042 EUR2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.211 EUR4AH1 XFRA ID1000125503 ACE HARDWARE INDON. RP 10 0.001 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.030 EURSBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.253 EUR03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.106 EUR15B XFRA ID1000127806 SEMEN BATURAJA RP 100KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. O.N. 0.114 EURA781 XFRA CA8520662088 SPROTT INC. 0.194 EURCBM XFRA US20786W1071 CONNECTONE BANCORP INC. 0.076 EUR3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.086 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.084 EURAP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.566 EURXRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EURLN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.127 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EURM07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.363 EURKJ7 XFRA US73688F1021 PORTMAN RIDGE FIN. DL-,01 0.051 EURBJR XFRA US05561Q2012 BOK FINL CORP. DL-,00006 0.431 EURG8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.127 EURGNU1 XFRA MHY2685T1313 GENCO SHIP.+TRDG DL-,01 0.017 EURYJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.042 EURDNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.076 EURD0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.045 EUR3R4 XFRA US75419T1034 RATTLER MIDSTREAM LP 0.245 EURCXWV XFRA DE000A1110J4 BRW BALANCE.RETURN PLUS V 3.600 EUR1AC XFRA US70932M1071 PENNYMAC FIN.SVCS DL-,01 0.127 EUR