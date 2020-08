FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.295 EURNOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.436 EUR2PN XFRA PLPHN0000014 POLSKI HLDG NIER. B-1-ZY1 0.123 EURUI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.253 EURWW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.069 EURWXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.152 EURUGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EURSZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.481 EURSOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.540 EURRWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.861 EUROK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.253 EURNOVA XFRA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.437 EURNI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.220 EURXWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.059 EURMUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.106 EURLMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.270 EURKLA XFRA US4824801009 KLA CORP. DL -,001 0.760 EURHQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.405 EURHPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.211 EURHR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.253 EURDNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.177 EURFUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.186 EURPS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.084 EURFG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.329 EURCXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.287 EURCTYA XFRA US1489063081 CATHAY PAC.AIRW.HD-20ADR5 0.187 EURCNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.312 EURC4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.253 EUROWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.262 EURAMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.351 EURABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.355 EURFDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.283 EURDNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50 0.076 EUR7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.438 EURHSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.087 EUR