FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.345 EUR6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.072 EURXC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 2.111 EURBGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.042 EURR66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.760 EURHCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.515 EURU2IJ XFRA DE000A2DR2L2 ACATIS AI GL. EQUITIES A 0.060 EURTE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.270 EURSP8 XFRA US8256981031 SHYFT GROUP INC. DL-,01 0.021 EURNNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.739 EUR5NN XFRA DK0060580512 NNIT A/S NAM. DK 10 0.269 EURTHK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.006 EURXFRA XS1649890388 TIMBERLD S.INV 17/21 0.001 %XFRA XS1649890545 TIMBERLD S.INV 17/22 0.001 %ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.032 EUR4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. 0.085 EUR821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.042 EURXFRA XS1710653483 TAKKO LUX.2 17/23 REGS 0.000 %AG31 XFRA US03768E1055 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.414 EUR