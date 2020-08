FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01

DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1

C3F XFRA AU0000024275 CAPRICE RESOURCES

BV2 XFRA CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP.

R99 XFRA CA76926M1023 RIVERSIDE RESOURCES INC.

45A XFRA AU000000ALY0 ALCHEMY RES LTD

2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP.

VX8A XFRA US92912L1070 VOXELJET AG ADR 1

B8FE XFRA US09075G1058 BIOFRONTERA AG SP.ADR/2

XRAY XFRA CA03836P1080 APTERYX IMAGING INC.

N6M1 XFRA CA5592711017 MAGNA TERRA MINLS

