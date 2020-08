FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1AKA XFRA NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA NK1,08

RM9 XFRA AU000000ENT8 ENTERPRISE METALS LTD

7AC XFRA SE0009268717 ACARIX AB

A681 XFRA CA8686272094 SUPREME METALS CORP.

8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001

