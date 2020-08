PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Inflation im Juli ausgehend von einem niedrigen Niveau spürbar verstärkt. Im Jahresvergleich seien die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) um 0,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag nach einer zweiten Schätzung mit. Damit bestätigte die Behörde wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung. Im Juni waren die französischen Verbraucherpreise deutlich schwächer um 0,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.



Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im Juli um 0,4 Prozent zu, wie Insee weiter mitteilte. Auch in dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.



Einen überdurchschnittlich starken Preisanstieg verzeichneten die Statistiker im Jahresvergleich bei Kleidung und bei Tabakwaren. Dagegen sind die Kosten für Energie deutlich gesunken und lagen 7,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor./jkr/jha/

