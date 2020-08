Die Daimler-Aktie setzt ihre Aufwärtsbewegung fort. Nachdem das Papier die für Charttechniker wichtige 200-Tage-Line überwunden hat, sprang die Aktie auch über den langfristigen Abwärtstrend bei 42,30 Euro. Positive News gibt es in Sachen Diesel-Affäre.Mit zwei Vergleichen in Milliardenhöhe will Daimler die wesentlichen Verfahren in der Dieselaffäre in den USA beilegen. Es seien Grundsatzeinigungen mit Behörden sowie mit den Vertretern einer großen Verbraucher-Sammelklage erzielt worden, die den ...

