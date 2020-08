Nachdem seit Wochen auch die wirklichen Kleinanleger Gold und Silber für sich entdeckt haben, kam es nun zu einem kleinen Gewitter in den Edelmetallmärkten. Wie geht es weiter? Kommt noch mehr auf uns zu? In der Tat war der Markt für Gold und Silber zuletzt fragil. Die Warnzeichen waren bereits deutlich am Horizont zu erkennen. So schrieb ich in meinem letzten Beitrag zu diesem Thema folgendes: Nachdem immer klarer wird, dass die starke Aktienmarktrallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...