Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der letzten Handelswoche haben die EZB und die nationalen Notenbanken Anleihen im Gegenwert von 21,5 Milliarden Euro aufgekauft, so die Börse Stuttgart.Dabei seien im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergeny Purchase Programme) Anleihen im Wert von 13,8 Milliarden Euro aufgekauft worden. Im Asset Purchase Programme der EZB seien in der letzten Woche Anleihen für etwa 7,7 Milliarden Euro erworben worden. ...

