Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Polen fiel mit Werten von 3,10% sehr hoch aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Kerninflation liege bereits jenseits der 4,00%. Die Notenbank habe im März 2020 den Zielkorridor für die Inflation auf 2,90% bis 3,70% angehoben. Die polnische Notenbank rechne derzeit nicht mit einem Überschreiten der Inflation jenseits des Zielkorridors. Corona bedingt sei zur Stützung der Wirtschaft der Leitzins auf 0,10% gesenkt worden. Bleibe die Inflation hoch, komme die Notenbank in Erklärungsnotstand, warum nicht an der Zinsschraube gedreht werde. Negative Realzinsen wären die Folge und könnten den Zloty unter Druck bringen. ...

