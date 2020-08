In Sachen Performance der letzten Monaten stellt Novavax sogar die Aktien der Rivalen BioNTech und Moderna in den Schatten. AKTIONÄR-Leser konnten an der unfassbaren Neubewertung rechtzeitig partizipieren. Seit Erstempfehlung in Ausgabe 06/2020 zu 6,55 Euro (!) beträgt der Kursgewinn derzeit rund 1.800 Prozent. Und Novavax liefert weiteren Kurstreibstoff.Wie Novavax am Freitag bekanntgab, will die britische Regierung 60 Millionen Dosen des potenziellen Corona-Impfstoffes NVX-CoV2373 kaufen. Zudem ...

