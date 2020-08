FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Privatplatzierung hat am Freitag Händlern zufolge die Aktien von Evotec belastet. Am Vormittag sanken sie um 4,6 Prozent auf 21,47 Euro, was sie zu einem der schwächsten Werte im ebenfalls nachgebenden MDax machte. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass die Deutsche Bank nach Börsenschluss drei Millionen Aktien für einen unbekannten Investor verkauft hat.



Der Platzierungspreis hat Händlern zufolge 21,62 Euro betragen, was zum Schlusskurs vom Vortag einen vierprozentigen Abschlag bedeutet. Die allgemein schwächere Marktverfassung mit einbezogen - der MDax weitete sein Minus zuletzt auf 1,5 Prozent aus - spiegelt der Kursverlust am Freitag diesen Abschlag ein Stück weit wider./tih/jha/

