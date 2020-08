Unser Geschäft ist ja hauptsächlich von gesetzlichen Rahmenbedingungen getrieben, sowie von den in praktisch allen Ländern gewährten staatlichen Förderungen zur Umrüstung. Von daher hat uns zwar der Lockdown getroffen, denn in vielen unserer Zielländer waren Werkstätten geschlossen und auch die Busflottenbetreiber zum Beispiel hatten vorübergehend die Arbeit eingestellt. Jedoch sind wir anders als die Fahrzeughersteller weniger von der Konjunktur abhängig, eher im Gegenteil: viele Flottenbetreiber stellen aktuell erst einmal Neuanschaffungen zurück und setzen stattdessen lieber auf die – staatlich geförderte – Nachrüstung.Natürlich spüren wir die Folgen immer noch. Nach mehreren Wochen Lockdown dauert das Wiederanfahren seine Zeit. Nicht nur bei uns, auch unsere Lieferanten müssen erst wieder „in die Gänge kommen“ und auch unsere Kunden fahren erst nach und nach wieder ihren Regelbetrieb nach oben. Positiv sehen wir aber, dass der Ordereingang nach dem Lockdown sehr zügig wieder Fahrt aufgenommen hat, so dass wir auch davon ausgehen, dass in Kürze auch der Umsatz wieder wie geplant laufen wird.Auf jeden Fall: wir sehen ja ständig die Besuchszahlen auch unserer Website und registrieren natürlich auch alle Terminanfragen bzw. Bestellungen. Die Besuchszahlen waren zu jederzeit konstant hoch und auch bei den Terminanfragen konnten wir während des Lockdowns weiterhin großes Interesse sehen. Allerdings, und das ist ja ganz logisch, wollten die Kunden während der heißen Phase des Lockdowns keine Termine sofort, sondern waren an Umrüstungen im September oder Oktober interessiert. Die Termine, die bereits für jetzt und die kommenden Tage und Wochen vereinbart sind, arbeiten wir jetzt aber ganz planmäßig ab.Die Bundeskanzlerin hat sowohl zur EU-Ratspräsidentschaft, als auch zum Petersberger Klimadialog deutlich gemacht, dass Klima auf der Agenda bleibt. Klima- und Gesundheitsschutz ist das Thema für die kommenden Jahre und wird Wirtschaft und Politik stark beeinflussen.Damit ergeben sich heute wie auch zukünftig Chancen, den Fahrzeugbestand mit technischen Upgrades auf den Stand der Technik zu bringen. Der aktuelle Fahrzeugbestand (PKW) beläuft sich nach Angaben des KBA auf 47 Millionen Fahrzeuge. Selbst bei dem von der Bundesregierung prognostizierten Anteil von 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeugen in 2030 verbleiben etwa 40 Millionen PKW im Fahrzeugbestand mit konventionellen Antrieben.Jedes Fahrzeug, welches heute verkauft wird, ist ein Kunde von Morgen, dies gilt natürlich auch für hybride Antriebskonzepte. Strategisch ist es demzufolge notwendig, dass wir uns technisch noch breiter aufstellen und zukünftig für jedes Anwendungsgebiet schnell eine Nachrüstlösung bereitstellen können.Demnach schauen wir neben den Lösungen für Dieselfahrzeuge auch auf Lösungen für Benzinfahrzeuge, wie zum Beispiel den Otto-Partikelfilter, und können hier auch, sobald die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, entsprechende Produkte zulassen und anbieten.Marcus Hausser hat das Unternehmen viele Jahre erfolgreich geleitet und nach dem Einstieg der neuen Investoren Mitte 2012 entschuldet und internationalisiert. Diese Arbeit war mit dem Abschluss des Turnarounds Ende 2019 abgeschlossen. Für die Zukunft setzen wir nun verstärkt auf neue technische Entwicklungen und neben den Nachrüstprodukten auch auf Lösungen für die Fahrzeugindustrie. Hierzu, und dies haben wir schon vor einigen Jahren beschlossen, ist auch im Management eine neue Ausrichtung sinnvoll.Wir haben aktuell einige sehr geeignete Kandidaten im Auge, werden jedoch mit der Berufung warten, bis auch der neue Aufsichtsrat konstituiert ist. Geplant ist, dass wir noch in diesem Jahr einen weiteren Vorstand benennen werden.Wir werden die Aufgaben im Vorstand ähnlich der heutigen Aufteilung gestalten. Dabei werden die operativen Aufgaben zu den Geschäftsbereichen PKW und NKW und die strategischen Aufgaben zu Produktportfolio und strategischer Ausrichtung eine wichtige Rolle spielen.Mit Herrn Dr. Zemke und Herrn Spittler hatten wir zwei ausgewiesene Experten für die Sanierung an Bord. Mit Abschluss des Turnarounds ist auch hier, ähnlich wie beim Vorstand, die Zeit für einen Wechsel gekommen. Herr Dr. Schwaderlapp, der mit dem Fokus auf Technologie und Entwicklung weiterhin dem Aufsichtsrat angehören wird und dort auch zukünftig eine noch stärkere Rolle spielen wird, soll nach der Hauptversammlung durch zwei erfahrene Aufsichtsräte mit den Schwerpunkten M&A und Kooperationen sowie ausgewiesene Kompetenz im Bereich Transaktion und der Nähe zur universitären Forschung unterstützt werden.Nur auf den Diesel bezogen mag das stimmen. Jedoch sehen wir die Chancen zunehmend beim Einsatz unserer Produkte in immer neuen Antriebskonzepten. Wir filtern Partikel und reduzieren Stickoxide und dies nicht nur auf Grund des Diesel-Skandals, sondern auch wegen der hohen und stetig steigenden Anforderungen an unsere Atemluft. Dies galt bisher vor allem für den Diesel und wird aber schon seit einiger Zeit auch immer wichtiger für den Benziner und natürlich für die neuen Antriebskonzepte.Und wir müssen verstehen, dass technische Upgrades Teil des Produktlebenszyklus werden: etwas heute schon ganz Normales in anderen Mobilitätskonzepten wie Bahn, Schiff oder Flieger. Der Fahrzeugkunde erwartet, dass er seine Fahrzeuginvestition auch über die durchschnittliche Haltedauer von knapp 10 Jahren nutzen kann. Dies ist heute noch keine Normalität – aber wir sehen an der Nachrüstförderung von 3.000 Euro je Fahrzeug, dass die Hersteller, allen voran Daimler und Volkswagen, dies verstanden haben und aktiv unterstützen.Synthetische Kraftstoffe sind ein ganz wichtiger Baustein für die Fahrzeugindustrie. Unsere Entwicklungsarbeit geht in eine Kombination aus Stickoxidminderungssystem und synthetischen Kraftstoffen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Fahrzeugemissionen bis zu 85 Prozent reduziert werden können und dies ist noch nicht das letzte Wort. Bereits Anfang des Jahres haben wir die Vorstellung eines seriennahen Upgrades in einem Passat angekündigt, mussten die Veranstaltung mit größerem Publikum dann aber leider Corona-bedingt absagen. Wir planen nun, dieses Fahrzeug sowie weitere moderne und jederzeit einsatzfähige Lösungen noch im Oktober zu präsentieren.Wie bereits angedeutet, bedient unser Produktportfolio heute überwiegend Dieselfahrzeuge. Durch den steigenden Anteil der Benzinfahrzeuge denken wir auch hier über klimafreundliche und emissionsarme Angebote nach. Auch haben wir Lösungen in der Schublade, neben den erwähnten Otto-Partikelfiltern auch Gas- oder Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge nachzurüsten und damit noch sauberer zu machen.Wir sind hier in alle Richtungen offen. Die Institute der Hochschulen bieten hier viele Möglichkeiten, aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ist bereits Gegenstand vieler Gespräche. Sicherlich hat Corona unser aktuelles Geschäft ab dem zweiten Quartal dieses Jahrs in Mitleidenschaft gezogen. Was wir jedoch auch gesehen haben, ist, dass sich durch diesen „Corona-Schock“ viele Türen schneller für neue Technologien, neue Ansätze und nicht zuletzt neue Wege bei Kooperationen und Vermarktung geöffnet haben, als wir dies ohne die Krise erlebt hätten. Denn gerade jetzt müssen sich alle Unternehmen noch stärker für innovative Technologien öffnen. Und genau hierfür sind wir heute gut aufgestellt.