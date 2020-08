Apple ist gestern auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen und Anleger haben den iPhone-Verkäufer damit an der Börse noch einmal knapp 30 Milliarden US-Dollar wertvoller gemacht. Der amerikanische Technologie-Index Nasdaq 100 befindet sich derzeit in einer möglichen charttechnischen Ausbruchsituation. Über 13.000 Punkten würden im Erfolgsfall rund 18 Prozent weiteres Gewinnpotenzial freigesetzt. Wer also darauf setzt, dass Technologieaktien bereits überreizt sind, könnte eines besseren belehrt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...