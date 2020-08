Die Coronakrise hat Spuren hinterlassen: tiefrote Zahlen bei BMW, Daimler und VW im zweiten Quartal. Jedoch hellt sich die Stimmung bei den Autobauern langsam auf.Jahrzehnte erwirtschafteten BMW, Mercedes und VW dicke Renditen, die Marktanteile kletterten, die Gewinne in Milliardenhöhe sprudelten fast wie von selbst. Die Zeiten sind längst passé. In der Coronakrise sind alle traditionellen Autobauer in roten Zahlen versunken. Die Bänder standen still, die Verkäufe sanken ins Bodenlose und die Aktien ...

