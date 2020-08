Hamburg (www.anleihencheck.de) - Gemessen an dem Stillstand, der in den vergangenen Wochen an den Rentenmärkten zu beobachten war, ist jetzt Leben in den Markt für Staatsanleihen gekommen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Renditen in den USA seien im zehnjährigen Segment um immerhin 15 BP auf 67 BP gestiegen. Das sei der höchste Wert seit Anfang Juni. Bei den entsprechenden Bunds falle der Anstieg um 5 BP auf-45 BP etwas bescheidener aus, sei vom Ausmaß her aber auch hervorhebenswert. Einhergegangen sei dieser Anstieg damit, dass der S&P 500 beinahe wieder sein Allzeithoch vom Januar 2020 erreicht habe. Beim DAX sei die Euphorie nicht ganz so groß, aber hier habe man zuletzt die kritische 13.000er Marke überschritten. ...

