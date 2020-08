Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA gab es in der Vorwoche erstmals seit Mitte März weniger als eine Million Erstansuchen auf Arbeitslosenhilfe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das gestrige Ergebnis sei somit deutlich besser als erwartet ausgefallen. Heute stünden mit der Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen wichtige Kennzahlen zur Realwirtschaft am Kalender. Frühindikatoren würden eine Fortsetzung der Erholung im Juli signalisieren. Vor allem im Industriesektor werde ein deutlicher Anstieg des Outputs im Vergleich zum Juni erwartet. Die Umfrage zum Konsumentenvertrauen sollte Aufschluss geben, inwieweit sich die hohe Zahl an Covid-19-Neuinfektionen und das Tauziehen um ein Fiskalpaket auf die Stimmung schlagen würden. ...

