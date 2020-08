Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der sentix Fonds Aktien Deutschland (ISIN DE000A1J9BC9/ WKN A1J9BC) verhält sich wie ein DAX-ETF, so Patrick Hussy, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management.Durch eine geschickte Steuerung des Investitionsgrades entstehe im Zeitablauf ein Mehrwert zur passiven Anlage: Seit Auflage habe ein Anleger einen Mehrertrag von mehr als 9% inklusive aller Kosten erzielt, wenn er dem sentix Fonds gegenüber DAX-ETF den Vorzug gegeben habe. Dabei seien die Kennzahlen (Volatilität, max. Drawdown) dem DAX sehr ähnlich. Entsprechend positiv würden die Bewertungen ausfallen (z.B. Morningstar, Citywire). Im außergewöhnlichen Corona-Kursabschlag lägen für langfristig orientierte Anleger enorme Chancen. Schnäppchenjäger würden beim sentix-Fonds vom DAX-Potenzial und dem Plus profitieren. ...

