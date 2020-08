Der chinesische Batteriezellhersteller CATL arbeitet an einem neuen Ansatz für leistungsfähigere Elektroautos. Nach der sogenannten "Cell-to-Pack"-Technologie, bei der die Zellen ohne den Zwischenschritt von Modulen direkt in das Batteriepack integriert werden, geht es nun um "Cell-to-Chassis". Die Batteriezellen sollen also direkt in das Chassis von Elektroautos integriert werden, womit nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...