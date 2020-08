Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In dieser Woche neigt sich Berichtssaison langsam dem Ende zu. Dennoch sind einige Einzelwerte für eine Überraschung gut. Welche das sind und weshalb Impfstoffe, Spekulationen und Rekorde auch in dieser Woche wieder die Finanzwelt und unsere Korrespondenten wieder in Atem halten, erfahren Sie in dieser Ausgabe Die Woche mit Johanna Krämer und Patrick Dewayne.