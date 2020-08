LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Außenhandel der Euroländer hat sich im Juni weiter von dem drastischen Einbruch während der Corona-Krise erholt. Die Ausfuhren seien gegenüber April saisonbereinigt um 11,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Die Einfuhren legten um 5,7 Prozent zu.



Im Handel mit den Ländern außerhalb der Eurozone meldete Eurostat für Juni einen Überschluss von 17,1 Milliarden Euro. Im April und damit am vorläufigen Höhepunkt der Corona-Krise hatte der Überschuss nur bei 0,9 Milliarden Euro gelegen./jkr/jsl/jha/

