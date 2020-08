FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Pareto Securities hat das Kursziel für GFT Technologies von 12,80 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Umsatz mit den Top-2 Kunden im nächsten Jahr die Talsohle erreicht haben wird, sei gestiegen, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des auf Software für die Finanzbranche spezialisierten Technologiekonzerns. Zudem dürften die Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen und eine Unterauslastung im Jahr 2021 deutlich sinken./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005800601

