NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für RWE von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Versorger dürfte greifbare Beweise dafür liefern, dass seine Strategie in puncto Erneuerbarer Energien zu einem höheren Wachstum und Bewertungsniveau führe, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

