FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat im Juli konzernweit zwar weiterhin einen Rückgang der Auslieferungen zu verzeichnen gehabt. Mit minus 0,2 Prozent auf 885.700 Einheiten fiel der Rückgang aber nicht mehr sehr groß aus. Auf Sicht der ersten sieben Monate betrug das Minus 23,6 Prozent.

In China legten die Auslieferungen schon wieder um 4,8 Prozent auf 328,500 Fahrzeuge zu, während es in Nordamerika noch um 16 Prozent auf 67.800 Einheiten abwärts ging. In Westeuropa kam der Konzern auf ein Minus von 1,9 Prozent und 321.300 Fahrzeuge.

Unter den einzelnen Marken entwickelte sich Porsche mit einem Plus von 17,8 Prozent auf 27.200 Fahrzeuge am besten. Audi und Skoda setzten etwas mehr Fahrzeuge als ein Jahr zuvor ab, Seat kam auf ein Minus von 12,7 Prozent. Die Kernmarke Volkswagen verzeichnet ein Minus von 1,1 Prozent. Lkw der Marke Scania wurden 28 Prozent weniger ausgeliefert als vor Jahresfrist.

August 14, 2020 05:00 ET (09:00 GMT)

