München (pts015/14.08.2020/11:00) - Der Münchner Anbieter von Enterprise Cloud Communication Services Retarus http:/ /www.retarus.de bietet seine Secure Email Platform künftig auch in Osteuropa ausschließlich über indirekte Vertriebskanäle an. Zum Start sucht Area Business Manager Kornel Bogyo interessierte Channel-Partner mit Security-Expertise in Polen, Rumänien und Kroatien.

Retarus möchte Systemintegratoren, Value-Added Reseller und Distributoren dazu bewegen, seine Email Security Services in ihr Portfolio aufzunehmen. Branchenführende Features und Performance, eine lange Liste von High-End-Referenzen kombiniert mit Qualität "Made in Germany" und entsprechenden Vorteilen hinsichtlich Compliance (DSGVO) sowie nicht zuletzt attraktive Margen ergeben ein überzeugendes Paket für neue Reseller. Retarus bietet hochstandardisierte Cloud-Dienste an, die für Partner https://www.retarus.com/de/become-a-partner trotzdem ausreichend Optionen für eigenständige Implementierung und Konfiguration lassen - flankiert durch direkte und praktische Unterstützung selbst für komplexe Kundenszenarien.

Attraktives Partnermodell

"Wir bieten ein attraktives Partner-Geschäftsmodell, das ohne umständliche Zertifizierung und komplexe Programme auskommt", betont Stefan Rath, Senior Vice President Sales International. Retarus entwickele seine Produkte zielgerichtet so weiter, dass Partner sie noch besser nutzen und gemeinsame Kundenprojekte erfolgreich umsetzen könnten. "Kundenspezifische Anpassungen bieten unseren Partnern und deren Kunden einen klaren Mehrwert gegenüber standardisierten Security Services", so Rath weiter. "Darüber hinaus sollte das EuGH-Urteil zum 'Privacy Shield' unsere Lösung für Partner aus Osteuropa nochmals attraktiver machen."

Email Security plus Transactional Mail

Die Retarus Email Security https://www.retarus.com/de/services/email-security wurde gerade erst wieder vom Analystenhaus Forrester als einzige eigen- und vollständige Secure-Email-Gateway-Lösung aus Europa aufgeführt (1). Zur Secure Email Platform gehört außerdem noch Retarus Transactional Email, eine Hochleistungs-Engine für den Massenversand von E-Mails aus Applikationen. Potenzielle Channel-Partner aus Polen, Rumänien und Kroatien dürfen sich gern unter partner@retarus.de oder auch direkt bei Kornel Bogyo unter Telefon +49-89-5528-1259 melden.

______________________________________ (1) Forrester Research, "Now Tech: Enterprise Email Security Providers, Q3 2020"

Über Retarus

Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO STOXX 50 sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Singapore Airlines und Zeiss. Weitere Informationen: http:// www.retarus.de

Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Thomas Cloer Tel.: +49 89 5528-1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com

