FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HERON RES LTD HR7 AU000000HRR6
AB/FROM ONWARDS 14.08.2020 11:10 CET
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HERON RES LTD HR7 AU000000HRR6
AB/FROM ONWARDS 14.08.2020 11:10 CET
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