SEOUL (dpa-AFX) - Nach nur einem Jahr im Amt ist der nordkoreanische Ministerpräsident Kim Jae Ryong seines Postens enthoben worden. Machthaber Kim Jong Un habe auf Vorschlag des Politbüros der Arbeiterpartei Kim Tok Hun zum neuen Premierminister ernannt, berichteten die Staatsmedien am Freitag. Der Funktionär Kim Tok Hun, der Ende 50 ist und als Wirtschaftsexperte gilt, wurde demnach bei einer Sitzung am Donnerstag zudem zu einem Mitglied des Präsidiums des Politbüros ernannt. Das Büro gilt als das höchste Vollzugsorgan innerhalb des Zentralkomitees der Partei.



Warum Kim Jae Ryong, der im April 2019 bei einer Sitzung des nordkoreanischen Parlaments zum Kabinettschef gewählt worden war, der Posten entzogen wurde, blieb unklar.



Bei der Sitzung des Politbüros wurde den Berichten zufolge auch über die jüngsten Flutschäden im Land und die Aufräumarbeiten sowie über Maßnahmen zur Stabilisierung der Lebensumstände der Menschen diskutiert. Kim Jong Un verfügt in dem international isolierten Land als Vorsitzender der Kommission für Staatsangelegenheiten über eine diktatorische Machtfülle. Die Kommission ist das höchste Entscheidungsgremium./dg/DP/stw

