Märkte um 12: Erneuter Rückschlag im DAX - Beeindruckende Zahlen bei VARTA und Rosenbauer

Der DAX setzt am Freitagmittag um zeitweise 1,1 Prozent zurück und fällt damit in den Bereich der 12.800er-Marke zurück. Angesichts einer dünnen Nachrichtenlage von Seiten der Unternehmens-Berichts-Saison und enttäuschender Daten zur Industrieproduktion und zur Einzelhandels-Umsatzentwicklung in China halten sich viele Anleger vorerst mit Neuinvestitionen zurück.

Beim DAX steht im Zuge der aktuellen Korrektur weiterhin die 13.000er-Marke im Fokus. Diese muss überwunden werden, um den Weg freizumachen in Richtung Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte). Die Lage für den DAX bleibt aber weiterhin aussichtsreich. In den kommenden Monaten könnte es hier neue Rekordstände geben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,1% 12.848 MDAX -1,5% 27.293 TecDAX -1,2% 3.086 SDAX -0,8% 12.474 Euro Stoxx 50 -1,6% 3.290

Am Freitagmittag haben im DAX alle 30 Titel verloren. Der mit Abstand stärkste Verlierer war wie bereits am Vortag die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für den Kurs geht es zeitweise um über neun Prozent nach unten.

