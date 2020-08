Mehr als 16 Prozent verlor die ThyssenKrupp-Aktie nach den Quartalszahlen am Donnerstag an Wert. Vor allem der Ausblick enttäuschte auf ganzer Linie. Am Freitag kann sich die Aktie zumindest etwas stabilisieren. Die Experten haben nach dem Kursverfall nun ihre Schätzungen überarbeitet - und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.Besonders skeptisch äußert sich Luke Nelson von JPMorgan. Er rechnet damit, dass die Konsensschätzungen für das laufende und das kommende Jahr nach den Ergebnissen gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...