Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die führenden Zentralbanken der Welt haben eine derart ultra-expansive Geldpolitik eingeschlagen, dass eine noch weitere Lockerung kaum noch denkbar ist, bzw. starke Zweifel an ihrer Sinnhaftigkeit auslösen dürfte, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Somit müsse angenommen werden, dass der nächste Schritt der Notenbanken eine erste restriktive Maßnahme sein werde. Aber andererseits habe die Pandemie die Weltwirtschaft in die stärkste Rezession der Nachkriegszeit gestürzt, und die jüngsten Zahlen über die zunehmende Ausbreitung von Covid-19 seien so besorgniserregend, dass in den Chefetagen über weitere Hilfsmaßnahmen durch die Geldpolitik nachgedacht werde. Finanzanalysten in der ganzen Welt würden bereits die Wahrscheinlichkeit weiterer Maßnahmen ausloten. ...

