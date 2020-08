Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am nächsten Donnerstag mit Vertretern der Klimaschutzbewegung Fridays for Future zusammen. Unter anderem würden auch die Aktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer im Kanzleramt erwartet, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Fragen des Klimaschutzes werden das Thema sein", sagte Seibert. Das ab 10 Uhr geplante Treffen entspreche dem gemeinsamen Interesse an diesem Thema. Von wem die Initiative dazu ausging, wollte Seibert auf Nachfrage nicht bekanntgeben. Eine Pressekonferenz ist nach dem informellen Austausch nicht geplant.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2020 06:04 ET (10:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.