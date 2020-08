Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Donnerstag auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron nach Frankreich reisen. Merkel werde am Nachmittag mit Macron in dessen Sommerresidenz Fort de Brégançon bei Toulon zusammentreffen, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. In einem gemeinsamen Gespräch würden europapolitische und internationale Themen erörtert. Um 18.30 Uhr ist nach Angaben Seiberts eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

