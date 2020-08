Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem in der Vorwoche noch ein Hoch bei 178,01 markiert wurde, steht der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) unter Druck und ist im Tief bis auf 175,25 zurückgefallen, so Ralf Umlauf von der Helaba.Im Zuge dessen sei eine Reihe von Unterstützungen durchbrochen worden. So sei der Future unter die 21T-, 55T- und 100T-Durchschnitte gesunken. Auch das 38,2%-Level bei 175,93 gebe nicht genügend Halt. Die Indikatoren würden sich unisono gen Süden richten oder stünden auf Verkauf. Temporäre Gegenbewegungen seien nicht auszuschließen, eine Korrekturausdehnung bis zum 61,8%-Level (174,65) sollte aber ins Kalkül gezogen werden. (14.08.2020/alc/a/a) ...

