Bonn (www.anleihencheck.de) - Angesichts der Marktberuhigung hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihren geldpolitischen Stimulus etwas gedrosselt, so die Analysten von Postbank Research.Neue Daten würden zeigen, dass die Notenbank die Anleihekäufe im Rahmen des Public Sector Purchase Programme (PSPP) im Juli von 38,8 auf 21,6 Milliarden Euro und unter dem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) von 120,3 auf 85,4 Milliarden Euro gesenkt habe. Auch hätten sich die Käufe wieder stärker als zuvor am Kapitalschlüssel orientiert, also der Verteilung auf einzelne Länder gemäß ihrer EZB-Beteiligung. Nur Italien und Frankreich würden hier mehr als einen Prozentpunkt nach oben beziehungsweise unten abweichen. Es sei daher kein Wunder, dass die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen in dieser Woche wieder ihr bisheriges Jahrestief von 0,903 Prozent touchiert habe, obgleich sie gestern deutlich Richtung ein Prozent angezogen habe. ...

