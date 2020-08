Paris (www.fondscheck.de) - ESG-ETFs setzen ihren starken Trend fort und verzeichnen weiterhin hohe Zuflüsse, das zeigt der Lyxor ETF Money Monitor für Juli 2020, so die Experten von Lyxor Asset Management.ESG-ETFs in Europa hätten demnach 3,7 Milliarden Euro eingesammelt - annähernd so viel wie im Rekord-Vormonat. Insgesamt hätten in Europa-domizilierte ETFs im Juli Mittelzuflüsse von 13,3 Milliarden Euro verzeichnet. Dabei seien unter anderem 4,9 Milliarden Euro auf Anleihen-ETFs und 8,0 Milliarden Euro auf Aktien-ETFs entfallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...