Der Kulturjournalist und langjährige Leiter des ZDF-"nachtstudio" Volker Panzer ist am 13. August 2020 im Alter von 73 Jahren in Berlin gestorben.ZDF-Kulturchefin Anne Reidt: "Volker Panzer schätzte den grenzüberschreitenden Diskurs über alles, und das 'nachtstudio' war die von ihm erfundene schillernde Alternative für Querdenker jeglicher Couleur."Panzer, am 31. Mai 1947 im saarländischen Schaffhausen geboren, kam nach einem geistes- und sozialwissenschaftlichen Studium 1977 zunächst als freier Journalist zum ZDF und wurde 1989 Redakteur beim ältesten deutschen Kulturmagazin "aspekte". Sein besonderes Engagement galt in dieser Zeit dem Denkmalschutz. 1994 bis 1997 leitete er die ZDF-Redaktion "Geschichte und Gesellschaft". Von 1997 bis zu seiner Pensionierung 2012 war er Leiter und Moderator des von ihm entwickelten Gesprächsformats "nachtstudio".