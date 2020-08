Der Goldpreis kämpft sich nach dem Ausverkauf langsam wieder voran. Doch dieses Mal dürfte der Sprung über die Marke von 2.000 Dollar nicht so einfach werden. Ein weiterer Absturz erscheint aber unwahrscheinlich.

Es wird mühsam!

Den historische Ausverkauf am Dienstag hat der Goldpreis einigermaßen verdaut. Aktuell kostet eine Unze rund 1.950 US-Dollar. Damit ist man noch ein gutes Stück von der runden Marke und dem jüngst aufgestellten Allzeithoch entfernt. Es läuft sozusagen eine Erholungswelle. Doch normalerweise folgt darauf ein weiterer Absturz, bevor es zu einem neuen Aufschwung kommen kann. So steht es jedenfalls in den Lehrbüchern.

Die Suche nach dem Boden

Und so manches deutet darauf hin, dass noch ein Rückschlag kommen kann. So fließt weiter Geld aus den Gold-ETF. Die Investmentnachfrage gilt als der wichtigste Treiber der Sommerrallye. Allerdings hat das Jahr 2020 auch bei den Rohstoffpreisen immer wieder überrascht. Insbesondere Gold uns Silber haben sich manchmal nicht an das Drehbuch der Charttechniker gehalten. Und so könnte sich Gold ohne einen weiteren, größeren Absturz ...

