HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hella nach Zahlen von 27 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das neue Geschäftsjahr sollte spürbare Besserung für den Hersteller von Lichttechnik bringen, die insbesondere vom chinesischen Markt ausgehen könnten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel habe er "marktbedingt" erhöht./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 10:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A13SX22

