Liebe Leser, möglicherweise schlechte Nachrichten für den Impfstoffhersteller BioNTech und seine Aktionäre kommen jetzt aus Tübingen - oder aus den USA. Der Hersteller CureVac ist jetzt an der Nasdaq an die Börse gegangen. Die Börsenhoffnung BioNTech ist damit auch in Deutschland nicht mehr - weitgehend - konkurrenzlos. Dies dürfte zumindes, eit noch einmal verdeutlichen, dass die Hoffnung auf große Geschäfte mit dem Impfstoff gegen das Corona-Virus an sich hoch ist. Zum anderen aber ist die Konkurrenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...