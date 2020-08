Wien (www.fondscheck.de) - Rize ETF, ein Anbieter von Themen-ETFs, hat sein Team in Europa ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Der gebürtige Schwede Patrik Engström unterstütze den britischen Asset Manager künftig als Associate Director of European Business Development. Der Vertriebsexperte verantworte damit die Geschäftsentwicklung des Indexfondsanbieters in den nordischen und deutschsprachigen Regionen Europas. ...

