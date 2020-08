Bei Allgeier tut sich was. Der IT-Dienstleister überzeugt mit starken Geschäftszahlen und will sein Technology-Segment abspalten und an die Börse bringen. Der Fahrplan steht. Im Idealfall winkt eine deutlich höhere Bewertung. Analysten sehen überproportionales Kurspotenzial. Die Digitalisierung mit mehr Prozessautomation, Auswertung großer Datenmengen und Cloud-Infrastruktur ist ein Trend, der nur temporär gebremst werden wird. Daran ändert auch das Coronavirus nichts. Eine veraltete Dateninfrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...