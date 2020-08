Spätestens seit den Ankündigungen von Apple und Tesla sind Aktiensplits auch hierzulande wieder ein munteres Gesprächsthema in Investorenkreisen. Ganz andere Sorgen plagen derweil Voxeljet: Der Hersteller von industriellen 3D-Druckmaschinen musste seine Aktie - bzw. genau genommen seinen an der New Yorker Börse gelisteten Hinterlegungsschein ADS - nämlich optisch teurer machen, um aus dem Penny Stock-Terrain ...

Den vollständigen Artikel lesen ...