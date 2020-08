Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Berlin (pta024/14.08.2020/14:25) - Herr Ronald Egas wurde mit Wirkung zum 15. August 2020 - wie bereits am 28.07.2020 angekündigt - zum Vorstandsvorsitzenden der MyHammer Holding AG und der MyHammer AG bestellt. MyHammer ist Deutschlands führendes Handwerkerportal. Ronald Egas übernimmt das Amt von Claudia Frese, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch am heutigen Tage verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Herr Egas hat seit 2012 die niederländische Schwesterfirma Werkspot als CEO geleitet. Werkspot ist der führende Marktplatz für Handwerksdienstleistungen in den Niederlanden. Werkspot gehört wie MyHammer zur ANGI Homeservices Gruppe. Auf die bereits erfolgte Ad-hoc Meldung vom 28.07.2020 ( https://www.myhammer-holding.de/deutsch/ investor-relations/finanzpublikationen/ad-hoc-meldungen/ ) sowie die Pressemeldung vom 28.07.2020 ( https:// www.my-hammer.de/unternehmen/presse/mitteilungen/ronald-egas-designierter-vorstandsvorsitzender-der-myhammer-ag/ ) wird Bezug genommen. (Ende) Aussender: MyHammer Holding AG Adresse: Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Matthias Niebuhr, Leiter Recht Tel.: +49 30 23322-815 E-Mail: ir@myhammer-holding.de Website: www.my-hammer.de ISIN(s): DE000A11QWW6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597407900470 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 14, 2020 08:26 ET (12:26 GMT)





