Würde man nur den aktuellen Wert des Verhältnisses von Gold zu Silber (GSR) nehmen, welches aktuell bei gut 73 liegt, könnte man einen langfristigen Blick auf seine Entwicklung werfen und feststellen, dass dieses bereits in der Finanzkrise und im Durchschnitt auch danach auf diesem Niveau liegt. Ein seit Aufhebung der Goldbindung des US-Dollars 1971 berechneter Durchschnitt würde einen Wert von rund 60 ergeben, was auch nicht zu weit vom aktuellen Niveau entfernt ist.Was also ist die News eines GSR von 70?Zunächst einmal die Geschwindigkeit, mit der es auf 70 gefallen ist. Es kam nämlich von 126 und hat damit vom Top 44,44 % innerhalb weniger Wochen abgegeben. Zuvor war es allerdings fast ebenso stürmisch nach oben geschossen. Aber eben nur fast.

