Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Burlington (pta026/14.08.2020/15:01) - Burlington, Ontario - 13. August 2020 - Rapid Dose Therapeutics Corp., deren Aktien an der Canadian Securities Exchange ("CSE") unter dem Symbol DOSE gehandelt werden, gibt die Ernennung von Herrn Peter Thilo Hasler in den Verwaltungsrat bekannt. Mark Upsdell, CEO von RDT, sagte: "Wir freuen uns, Peter in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen. Er bringt jahrzehntelange Führungsqualitäten in wichtigen Finanzbereichen mit, ein tiefes Verständnis der europäischen Investment-Gemeinschaft und ein breites Netzwerk von deutschen institutionellen Aktien- und Anleihe-Investoren, Family Offices und Vermögensverwaltern. Nach der gestrigen Ankündigung der Finanzierung über eine Kreditfazilität verfügt RDT über die erforderlichen Mittel, um die Chancen auf dem europäischen Markt für nutrazeutischen Produkte, Cannabis und pharmazeutischen Produktlinien zu nutzen. Durch die Berufung Haslers in den Verwaltungsrat erhält RDT Zugang zum europäischen Markt und eröffnet RDT finanzielle und geschäftliche Möglichkeiten, um den Eintritt von RDT in den europäischen Markt zu erleichtern und zu unterstützen. Peter Thilo Hasler ist der Gründer und Finanzanalyst von Sphene Capital, einem bankenunabhängigen Research-Haus, das sich auf die Analyse unterbewerteter kleiner und mittlerer - sowohl börsennotierter als auch privater - Unternehmen spezialisiert hat. Hasler verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensanalyse und Unternehmensbewertung und war für zahlreiche Börsengänge verantwortlich. Seit der Gründung der sphaia advisory GmbH im Jahr 2015 bietet Hasler überdies eine breite Palette an Dienstleistungen zur Unternehmensfinanzierung und -kommunikation sowie Börsengängen an. Peter Thilo Hasler ist CEFA-Analyst und Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V. (DVFA). Darüber hinaus ist Hasler Dozent der DVFA und an mehreren privaten Universitäten, wo er Unternehmensbewertung und Kapitalmarkttheorie lehrt. Hasler ist Autor zahlreicher Artikel und Bücher zur Unternehmensbewertung sowie zu Unternehmensanleihen und schreibt regelmäßig Kolumnen in der Finanzpresse. Peter Thilo Hasler ist verheiratet und hat zwei Söhne. Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen der Biowissenschaften, das innovative, proprietäre Technologien zur Verabreichung von Medikamenten anbietet, die effizienter sind und die Lebensqualität verbessern. RDT bietet den Konsumenten eine schnelle, bequeme und präzise Verabreichungsmöglichkeit an. Dabei konzentriert sich RDT auf die klinische Forschung und Produktentwicklung für die Fertigungsindustrie im Gesundheitswesen, einschließlich der Nutrazeutika-, Pharma- und Cannabisindustrie. Innerhalb des Cannabissektors bietet RDT eine schlüsselfertige Produktlösung an, die es ermöglicht, die QuickStrip firmeneigene Medikamentenverabreichungstechnologie von ausgewählten Partnern lizenzieren zu lassen. Die dienstleistungsbasierten Lizenzverträge sorgen für wiederkehrende Einnahmen, die eine rasche Expansion in weitere, vielversprechende Märkte ermöglichen - und Mehrwerte für Konsumenten und Aktionäre schaffen. RDT hat sich verpflichtet, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, die auf verschiedene Verbrauchersegmente und zukünftige Marktbedürfnisse ausgerichtet sind - einschließlich Menschen, Tiere und Pflanzen. Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca Medienkontakt für Investoren: Mark Upsdell CEO mupsdell@rapid-dose.com +1 (647) 200-4709 Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Stammaktien dar, noch soll es Verkäufe der Stammaktien in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Die Stammaktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung. VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Alle Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen RDT glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den Abschluss der vorgeschlagenen Kreditfazilität in Höhe von 6.000.000 CAD. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die sich der Kontrolle oder Vorhersage von RDT entziehen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie erstellt wurden, und, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt RDT jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Obwohl RDT der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen inhärenten Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte aufgrund der inhärenten Unsicherheit dieser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden. Die kanadische Wertpapierbörse hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung. (Ende) Aussender: Rapid Dose Therapeutics Inc. Adresse: 1121 Walkers Line, ON L7N 2 Burlington Land: Kanada Ansprechpartner: Mark Upsdell Tel.: +1 (647) 200-4709 E-Mail: mupsdell@rapid-dose.com Website: www.rapid-dose.com ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: CSE Canadian Securities Exchange [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597410060480 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 14, 2020 09:02 ET (13:02 GMT)





RAPID DOSE THERAPEUTICS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de