Mainz (ots) -Samstag, 15. August 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichMein Assistent hat Fell und SchnauzeEin Hundewelpe soll als Assistenzhund arbeiten. Doch bevor es so weitist, muss er viel lernen. "Menschen - das Magazin" zeigt, wie vielArbeit in der zweijährigen Ausbildung steckt. Aber nicht nur Hundewerden als Assistenten von Menschen mit Behinderung eingesetzt. AuchKamele und andere Tiere können in der Therapie Menschen mitunterschiedlichen Behinderungen hilfreich zur Seite stehen.Menschen mit Behinderungen profitieren von der engen Beziehung, diesie im Lauf der Zeit zu den Tieren aufbauen. Die Tiere helfen ihnen,Selbstvertrauen zu finden und Ängste vor unbekannten Umgebungen undSituationen abzubauen.Samstag, 15. August 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherRekordhitze und ihre Folgen - Deutschland schwitztGästeansturm an Lübecker Bucht - Flucht an den StrandTrockenheit und Borkenkäfer - Totes Holz im HarzSassnitz in Sorge - USA drohen wegen "Nord Stream 2"Hammer der Woche - Freibad dicht wegen PolitikerstreitSonntag, 16. August 2020, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhLeben am FlussFlüsse verbinden Regionen - und trennen sie. Sie sind Wasserstraßenund natürliche Grenzen. "sonntags" zeigt, welche Rolle Flüsse auchheute noch haben und wie sie das Leben bestimmen. Am Neckar sprichteine Fährfrau über ihren Beruf. In Ludwigshafen geht es um einemarode Brücke. Schlauchboot-Fahrer erleben die Schönheit der Muldeund der Landschaft, durch die sie führt. Und an der Wiesent zeigt einFliegenfischer, wie man Forellen und Äschen fängt.Sonntag, 16. August 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeLive aus dem Sendezentrum MainzFeuer, Wasser, Erde, Luft - an diesem Sonntag dreht sich im"ZDF-Fernsehgarten" alles um die vier Elemente. Als Highlight wirdManuel Cortez einen Tandemsprung aus dem Helikopter wagen.Gäste: Melanie C, Beatrice Egli, Eloy de Jong, Julian Reim,Goldmeister, Marina Marx, Leona Heine, Detlef Malinkewitz und RenéMiller.Sonntag, 16. August 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball: Champions League - Final-Turnier in LissabonBeachvolleyball: Beach-Tour, Damen - Bericht aus HamburgLeichtathletik: DLV-Classics - Meeting in LeverkusenOlympische Spiele - 100 Jahre nach AntwerpenFormel 1: Großer Preis von Spanien - Zusammenfassung aus Barcelona