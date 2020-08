Der niederländische Payment-Konzern Adyen hat am Donnerstag eine Erweiterung der Kooperation mit Zalando bekanntgegeben. Demnach wird das Unternehmen ab sofort die Kreditkartenzahlungen in allen europäischen Märkten für den Mode-Onlineshop abwickeln. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 2019 zusammen. So setzt Zalando bei der Umsetzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung im Rahmen der PSD2-Zahlungsdirektive auf die 3DS2-Lösung vom Adyen. Zudem übernahm Adyen bereits als Acquirer die Abwicklung ...

