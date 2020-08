An diesem Freitag ging das Tübinger Biopharma-Unternehmen Curevag an die Börse. Im Zuge des Börsengangs platzierte das Unternehmen wie geplant 13,3 Millionen Aktien bei US-Investoren und erzielte einen Bruttoerlös von etwa 180 Millionen Euro. Curevag wurde wesentlich vom SAP-Mitgründer Dietmar Hopp finanziert. Hopp hält nach dem IPO noch etwa 49 Prozent des Kapitals. Das Listing unterstreicht das große Interesse an Unternehmen, die an Impfstoffen ...

